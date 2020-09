Simon Yates (Mitchelton) sera bien évidemment de la partie au Giro, qui commence samedi. En montagne, il s'appuiera surtout sur les Australiens Jack Haig, qui le secondait déjà voici deux ans, et Lucas Hamilton. Sur les autres terrains, l'équipe de Yates comptera sur de solides rouleurs, tels les Australiens Cameron Meyer et Michael Hepburn, l'Américain Brent Bookwalter et l'Italien Edoardo Affini, qui participera à son premier grand tour avant de s'en aller en fin d'année chez Jumbo.