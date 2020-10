Tour d’Italie

Après le contre-la-montre de samedi, une seconde étape avec un final mouvementé et la folie de l'Etna lundi, le Giro a retrouvé un rythme plus normal pour sa dernière journée sicilienne. L'étape du jour, tracée entre Catane et Villafrance Tirrena, pouvait se résumer à une question : combien de sprinteurs allaient pouvoir se jouer la victoire alors que le Portella Mandrazzi (12,4 kilomètres à 5,2% de moyenne) se dressait devant les coureurs en milieu de journée ? La réponse a été surprenante puisqu'ils étaient nombreux. Les seuls Fernando Gaviria (UAE-Team Emirates) et Alvaro Hodeg (Deceuninck-Quick Step) manquaient à l'appel, asphixiés par un énorme travail des Bora-Hansgrohe. Ils n'ont rien vu de la démonstration des Groupama-FDJ dans le final.