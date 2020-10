Cette victoire à l'arrachée lui a rappelé un autre de ses succès au couteau, celui à Meudon lors 1ère étape de Paris-Nice 2018. " J'ai eu la même impression qu'à Paris-Nice, où je pensais être 2 ou 3 et après on m'annonce 1er. Donc, voilà, j'ai la chance avec moi et c'est extra ", a réagi le Français au mico de La Chaîne L'Equipe , le diffuseur de l'épreuve.

Avec ce premier succès sur ce Tour d'Italie, Démare et la Groupama-FDJ ont déjà plus ou moins réussi leur épreuve. Le Beauvaisien espérait lui rapidement lever les bras afin d'enlever la fameuse chape de plomb au-dessus de son équipe. "C'est super. J'avais dit à l'équipe si on gagne rapidement, on aura d'autres opportunités. Voilà, déjà, quand je passe le col avec la Bora et Sagan qui avait tout fait péter le peloton. Voilà, on a annoncé Viviani et Gaviria derrière... Donc, voilà, les jambes sont bonnes."