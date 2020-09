Geraint Thomas mènera l'équipe Ineos au Tour d'Italie, dont la composition a été annoncée mercredi, avec les deux derniers champions du monde du contre-la-montre, l'Australien Rohan Dennis (2018, 2019) et l'Italien Filippo Ganna (2020). En montagne, Thomas aura pour principal appui le Britannique Tao Geoghegan Hart, ainsi que l'Espagnol Jonathan Castroviejo, le seul du groupe à avoir couru le récent Tour de France.

"Je me sens prêt", a déclaré le Gallois, cité par son équipe. "C'est une année étrange pour tout le monde mais c'est formidable d'avoir ce grand objectif". "Tirreno-Adriatico (2e du classement final) s'est bien passé et le contre-la-montre des championnats du monde m'a donné un surcroît de confiance", a ajouté Thomas, quatrième du "chrono" des Mondiaux vendredi dernier. Le Britannique, 34 ans, n'a pas eu de réussite dans ses trois précédentes participations au Giro. S'il a joué un rôle anecdotique les deux premières fois (118e en 2008, 80e en 2012), il a été contraint à l'abandon en 2017, quatre jours après une chute provoquée en course par une moto mal garée.