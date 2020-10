461 jours. Une éternité à l'échelle d'un coureur comme Peter Sagan. Depuis sa dernière victoire, l'attente était devenue si longue qu'elle pouvait uniquement prendre fin de cette manière. Par une journée pas banale - c'est peu de le dire - dont on ne retiendra finalement que le récital d'un homme. Sur la 10e étape du Tour d'Italie, Peter a fait du Sagan et cette fois-ci, il en a été récompensé.

Sorti très tôt, costaud dans les côtes, Sagan a conclu une échappée de plus de 130 km sous des conditions météorologiques difficiles ce mardi. Et tout cela, sans le moindre calcul. " Je n'avais de plan , a-t-il assuré. J'ai gagné avec mon propre style. Je me suis dit : 'Fais ta course, fais le show et il va se passer quelque chose.'"

"Ça a été une belle partie de manivelles, a admis Démare sur la Chaîne L'Equipe. Sagan est parti, on a tenté de revenir mais on perdait du terrain. On connaît ses capacités pour prendre l'échappée et gagner le classement par points. C'est mérité pour lui. On a décidé ensuite de se concentrer sur demain." Mercredi, Rimini pourrait en effet être le théâtre d'un nouveau duel entre les deux hommes, séparés de 20 unités dans la course au maillot cyclamen.