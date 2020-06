TOUR D'ITALIE - Peter Sagan donne beaucoup pour le Giro. Le Slovaque découvrira la course en octobre et zappera donc les classiques flandriennes. Il a usé de son aura pour promouvoir la course dans une vidéo postée par le compte du Tour d'Italie sur Twitter

Qu'est ce qui peut bien lier Peter Sagan et le Giro à ce point ? Alors que son annonce d'une participation à l'édition 2020 et donc une absence sur les classiques flandriennes, son objectif chaque année, avait surpris, le Slovaque a réaffirmé qu'il n'était pas question de faire un autre choix. Il est aussi la tête de proue d'une vidéo promotionnelle publiée par le Giro.

"Dans mon programme avant le confinement, il y avait le Giro et après la publication du nouveau calendrier, je voulais tenir ma parole et être présent au départ de la course rose". Pour Peter Sagan, une parole est une parole. Il avait dit aux organisateurs du Giro qu'il découvrirait la course en 2020, il le fera du 3 au 25 octobre et même si ceci le contraint à manquer le Tour des Flandres (18 octobre) et Paris-Roubaix (25 octobre). "Avec l'équipe, nous avons immédiatement décidé, malgré le chevauchement avec les classiques du nord, que je participerai au Giro, poursuit Sagan. Il n'y a même pas eu un moment de doute. Je suis ravi et pour moi il n'était pas question de repousser ma découverte encore un peu". Même de quelques mois ? En 2021, le Giro devrait retrouver sa place en mai.

Si RCS, l'organisateur du Tour d'Italie, a frappé un joli coup avec Sagan, elle en profite allègrement. En effet, le Slovaque, triple champion du monde, est la figure de proue d'une campagne promotionnelle lancée ce vendredi. Au sein de la Pinacothèque de Brera à Milan, Sagan, qui a débuté sa carrière chez Liquigas, une équipe italienne, s'amuse à finir les phrases en même temps que la guide. Et à la fin de la vidéo commence à narrer l'histoire du Giro à un autre visiteur.

"J'ai immédiatement apprécié le plan de communication de RCS Sport. Je dois bien avouer que je me suis beaucoup amusé à préparer ça et à apprendre à connaître l'excellence italienne dans plusieurs domaines, assure le leader de Bora-Hansgrohe. Maintenant je suis devenu un expert dans l'art, la musique, la cuisine et la mode de l'Italie". Sagan est un ambassadeur qui prend son boulot très à coeur. En 2018, Mauro Vegni, le patron du Giro, s'était offert un autre ambassadeur de choix en la personne de Chris Froome. Selon Cycling Weekly ou encore De Telegraaf, le Britannique s'était vu offrir 2 millions d'euros pour participer au Grand Tour italien, ce que que Vegni avait fermement démenti.

