Tour d’Italie

La victoire d’étape et le maillot de meilleur grimpeur. Le portugais Ruben Guerreiro (EF Pro Cycling) a remporté la neuvième étape duTour d’Italie, qui menait les coureurs de San Salvo à Roccaraso (208 kilomètres). Il a devancé Jonathan Castroviejo (Ineos Grenadiers) lors de cette arrivée au sommet pour s'emparer du maillot de meilleur grimpeur. Il a réussi à se faire oublier dans les derniers kilomètres, pour profiter du travail de l’Espagnol et s’économiser au maximum. Mikkel Bjerg a terminé à la troisième place de cette étape. Du côté des favoris, Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo) et Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step) ont perdu du temps sur Jakob Fuglsang (Astana) et Wilco Kelderman (Sunweb).