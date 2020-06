GIRO 2020 - Vainqueur du Tour des Flandres 2016 et du Paris-Roubaix 2018, Peter Sagan ne sera pas aligné sur les Classiques cet automne. En effet, le coureur slovaque va privilégier le Giro comme il l'avait annoncé avant que la pandémie de coronavirus ne perturbe le calendrier de la saison 2020.

Peter Sagan va bien participer à son premier Tour d'Italie cette année. Malgré le changement de calendrier du fait de la pandémie de coronavirus, le Slovaque prendra bien le départ du Giro, décalé du 3 au 25 octobre. Ainsi, le coureur de 30 ans manquera les Classiques, et notamment le Tour des Flandres ainsi que le Paris-Roubaix qui se dérouleront au même moment. C'est ce qu'a confirmé mardi le manager général de Bora-Hansgrohe, Ralph Denk, en conférence de presse. "J'avais donné ma parole aux organisateurs du Giro que Peter serait là, et Peter aussi l'avait fait", a-t-il indiqué.

"C'est notre façon de travailler, a-t-il renchéri. C'était une poignée de main mais pour nous c'est très important et on reste sur cet accord. C'est pourquoi Peter va l'honorer et recevoir le soutien total de l'équipe." "Nous avions des objectifs clairs avec nos leaders et ça n'a pas vraiment changé. On fera le Tour de France avec Emanuel Buchmann en leader et notre but sera le podium. Peter fera aussi le Tour en essayant de se battre pour le maillot vert. La seule différence, c'est les Classiques. C'est compliqué avec le Giro en même temps", a ajouté le directeur sportif Enrico Poitschke.

Avant de prendre le départ du Tour de France, le 29 août à Nice, Peter Sagan participera aux Strade Bianche le 1er août puis à Milan-Turin et Milan-San Remo. A deux semaines de la Grande Boucle, le Slovaque sera aligné sur le Critérium du Dauphiné. "On aura eu au total presque trois mois avant le Tour de France pour se préparer, ça devrait être suffisant", a conclu Peter Sagan mardi.

