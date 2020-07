Un contre-la-montre pour débuter, l'Etna le troisième jour : on connaît le nouveau menu du Giro

TOUR D'ITALIE - Alors que le départ devait être donné en Hongrie, le Giro a dû changer ses plans après la crise du coronavirus. La course partira de Sicile avec un contre-la-montre à Palerme.

Un contre-la-montre inaugural à Palerme et quatre jours en Sicile: le Giro, reporté de cinq mois en raison de la pandémie, se donnera un nouveau départ le 3 octobre prochain. La course, dont les premières journées ont été dévoilées vendredi par la société organisatrice (RCS), s'élancera pour la neuvième fois de son histoire de Sicile.

Initialement, le coup d'envoi de la 103e édition du Tour d'Italie devait être donné de Budapest et le peloton devait rejoindre par avion la grande île, au quatrième jour de course, pour trois étapes. Dans sa nouvelle formule, le Giro commencera par un chrono individuel de la cathédrale de Montreale, site classé par l'Unesco, jusqu'au coeur de Palerme. Après une arrivée à Agrigente, près des temples antiques, il escaladera l'Etna, qui sera le premier sommet de la course, jusqu'à l'altitude de 1775 mètres, au Piano Provenzana.

Giro 2019 | Richard Carapaz Crédit: Getty Images

Une étape consacrée aux sprinteurs précèdera ensuite le transfert sur le continent. Le dernier départ de Sicile date de 2008, quand la course rose avait débuté à Palerme. "Depuis 2019, avec la Région de Sicile, nous développons un projet important pour promouvoir la région à travers le cyclisme", a déclaré RCS. "C'est une communication qui a commencé avec la relance du Tour de Sicile. Maintenant, nous avons le Grand départ de Monreale et trois autres étapes qui montreront la beauté de la Sicile au monde", ajoute l'instance. S'il a été reporté en octobre et a renoncé à ses trois premières étapes en Hongrie, le Giro a gardé sa durée traditionnelle (21 jours de course).

Les 4 premières étapes du Giro

3 octobre: 1re étape Monreale - Palerme, 16 km (contre-la-montre individuel)

4 octobre: 2e étape Alcamo - Agrigente, 150 km

5 octobre: 3e étape Enna - Etna (Piano Provenzana), 150 km

6 octobre: 4e étape Catane - Villafranca Tirrena, 138 km

