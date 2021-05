Premier bilan médical pour Mikel Landa. L'Espagnol a lourdement chuté mercredi dans le final de la 5e étape du Giro dont il était l'un des candidats au podium. Landa a quitté la course dans une ambulance pour aller à l'hôpital de Riccone et passer des radiographies après sa chute survenue à 4,5 kilomètres de l'arrivée à Cattolica, où Caleb Ewan a levé les bras.

"Il est soigné pour une fracture de la clavicule et plusieurs côtes sur le côté gauche", a précisé en soirée son équipe, Bahrain-Victorious. Landa, qui doit rester en observation pendant la nuit, "garde le moral pour revenir sur le vélo le plus tôt possible", a ajouté sa formation.

Le Basque, 31 ans, avait abordé le Tour d'Italie avec de grandes ambitions à la tête d'une équipe qui compte aussi sur l'Espagnol Pello Bilbao (21e à 2'12" du leader de la course, Alessandro De Marchi) et l'Italien Damiano Caruso (11e à 1'43"). Mardi, dans la première arrivée sélective, Landa avait provoqué une scission au sein du groupe des favoris dans la montée vers Sestola. Vainqueur d'étape à trois reprises dans le Giro, l'Espagnol est monté sur le podium final en 2015 (3e).

Tour d’Italie Vlasov en pole, Bardet dans le coup, Landa hors course : où en sont les favoris avant la montagne IL Y A 4 HEURES

Du plat, un sprint royal pour Ewan et la fin pour Landa : La résumé de la 5e étape

Tour d’Italie La palette à Jacky : Comment Caleb Ewan s'est faufilé jusqu'à la victoire IL Y A 5 HEURES