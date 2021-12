Dans un entretien accordé au podcast BiciEscapa, repris mercredi par le site Cyclingnews , Fran Contador, le frère du double vainqueur du Tour de France (2007 et 2009), a affirmé que l'ancien cycliste espagnol, qui a pris sa retraite en 2017, a envisagé de faire son retour à l'occasion du Giro 2020, où il s'est imposé en 2008 et 2015. Pour cela, le triple vainqueur de la Vuelta (2008, 2012 et 2014) aurait dû être transferé au sein d'une équipe lors de la mi-saison.