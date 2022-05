Cette fois, c'est parti. La 105e édition du Tour d'Italie démarre ce vendredi 6 mai et se déroulera jusqu'à la fin du mois (29 mai). Au total, les organisateurs ont programmé 21 étapes, dont certaines qui seront très attendues. Elles seront bien évidemment à suivre en direct vidéo et en intégralité sur Eurosport . Et pour ne rien manquer, voici le calendrier des étapes, accompagné des dates et du niveau de difficulté.