C'est l'heure du premier Grand Tour de la saison, enfin. Après une édition 2021 très riche, marquée par la victoire du Colombien Egan Bernal, de l'envolée de Victor Lafay à Guardia Sanframondi ou encore de la sensation Damiano Caruso, ce Giro 2022 s'annonce tout aussi palpitant.

A partir du 6 mai, et jusqu'au 29 mai prochain, le Tour d'Italie est à suivre en intégralité et en exclusivité sur Eurosport et l'application Eurosport. Pour vous abonner à Eurosport, c'est ici

Pas de place pour le suspense : l'arrivée triomphale de Bernal à Milan

Sur quelle chaine TV regarder le Giro 2022 ?

Le Tour d'Italie – Giro 2022 sera à regarder en direct, en intégralité et en exclusivité sur les plateformes Eurosport : Eurosport 1, Eurosport 2, l'application Eurosport et Eurosport.fr. Les étapes seront également à suivre en live commenté sur Eurosport.fr.

Consultants : Audrey Cordon-Ragot, Jacky Durand, David Moncoutié, Steve Chainel et Philippe Gilbert

Tout au long de ces trois semaines de course, de nombreux acteurs du cyclisme et du monde du sport seront présents avec les Rois de la Pédale à commencer par Tony Gallopin qui sera présent lors de l'étape inaugurale. Audrey Cordon-Ragot et Philippe Gilbert rejoindront également la troupe au cours des trois semaines.

Pendant ce Giro, les Rois de la Pédale prendront place avant et après chaque étape autour de Géraldine Weber et Lesly Boitrelle. Au menu : des analyses, les réactions et les coulisses grâce à nos envoyés spéciaux sur place, des palettes et les meilleurs moments de ce 105e Tour d'Italie.

Egan Bernal avec le "Trofeo Senza Fine" de vainqueur du Giro, lors de l'édition 2021 du Tour d'Italie. Crédit: Getty Images

Le Giro sera également à suivre sur Eurosport.fr...

Tous les jours, retrouvez le meilleure de la "corsa rosa" sur Eurosport.fr avec des analyses, des articles explicatifs, des présentations, les résumés des étapes, des réactions et des vidéos.

Vous pourrez également retrouver votre traditionnel rendez-vous hebdomadaire Bistrot Vélo chaque lundi présenté par Colin Bourgeat et Guillaume Di Grazia. Chaque jeudi, Nicolas Fritsch éludera certaines questions sur la course dans L'Echappée de Fritsch.

Qui sont les favoris et les principaux engagés sur le Giro 2022 ?

Difficile de dégager un favori pour ce Tour d'Italie tant le plateau de cette édition 2022 est ouvert. Débarqué à UAE Team Emirates durant l'intersaison, João Almeida a montré de belles choses sur les premières courses à étapes, tout comme Simon Yates. Vainqueur en 2019 , Richard Carapaz retrouve une épreuve qu'il affectionne tout particulièrement.

Alejandro Valverde, Miguel Angel Lopez, Wilco Kelderman, Bauke Mollema, Pello Bilbao, Jai Hindley, Mikel Landa, les anciens vainqueurs Vincenzo Nibali et Tom Dumoulin seront aussi des candidats au général tout comme Romain Bardet, récent vainqueur du Tour des Alpes.

Vainqueur du Tour des Flandres , Mathieu van der Poel découvrira le Giro tout comme la sensation erythréenne Biniam Girmay. Les sprinteurs Caleb Ewan, Fernando Gaviria et Mark Cavendish seront également là.

Quels Français au départ de ce Giro 2022 ?

Dans le sillage de Romain Bardet, le grimpeur de Team DSM , il y aura de nombreux Français à même de bien figurer sur la course rose. Pour sa première participation au Tour d'Italie, Guillaume Martin fait aussi partie des candidats au général. Maillot cyclamen il y a deux ans , Arnaud Démare retrouve une course qui lui réussit bien. Le Picard sera en quête d'un premier succès cette saison, voire plus.

Pavel Sivakov, Pierre-Luc Périchon, Lilian Calmejane, Romain Combaud, Nicolas Prodhomme, Mikael Cherel, François Bidard ou encore Nans Peters seront également à suivre.

Le parcours du Giro 2022 :

Initialement prévu en 2020, reporté à cause de la pandémie de coronavirus, le grand départ de ce Tour d'Italie 2022 sera donné de Hongrie et Budapest. C'est la première fois que la course rose débutera chez les Hongrois.

1re étape – 6 mai : Budapest – Visegrád (195km)

: Budapest – Visegrád (195km) 2e étape – 7 mai : Budapest – Budapest (CLM – 9,2km)

: Budapest – Budapest (CLM – 9,2km) 3e étape – 8 mai : Kaposvár – Balatonfüred (201km)

: Kaposvár – Balatonfüred (201km) Transfert – 9 mai

4e étape – 10 mai : Avola – Etna-Nicolosi (172km)

: Avola – Etna-Nicolosi (172km) 5e étape – 11 mai : Catane – Messine (174km)

: Catane – Messine (174km) 6e étape – 12 mai : Palmi – Scalea (192km)

: Palmi – Scalea (192km) 7e étape – 13 mai : Diamante – Potenza (196km)

: Diamante – Potenza (196km) 8e étape – 14 mai : Naples – Naples (153km)

: Naples – Naples (153km) 9e étape – 15 mai : Isernia – Blockhaus (191km)

: Isernia – Blockhaus (191km) Jour de repos – 16 mai

10e étape – 17 mai : Pescara – Jesi (196km)

: Pescara – Jesi (196km) 11e étape – 18 mai : Santarcangelo di Romagna – Reggio d'Emilie (203km)

: Santarcangelo di Romagna – Reggio d'Emilie (203km) 12e étape – 19 mai : Parme – Gênes (204km)

: Parme – Gênes (204km) 13e étape – 20 mai : Sanremo – Coni (150km)

: Sanremo – Coni (150km) 14e étape – 21 mai : Santena – Turin (147km)

: Santena – Turin (147km) 15e étape – 22 mai : Rivarolo Canavese – Cogne (178km)

: Rivarolo Canavese – Cogne (178km) Jour de repos – 23 mai

16e étape – 24 mai : Salò – Aprica (202km)

: Salò – Aprica (202km) 17e étape – 25 mai : Ponte di Legno – Lavarone (168km)

: Ponte di Legno – Lavarone (168km) 18e étape – 26 mai : Borgo Valsugana – Trévise (152km)

: Borgo Valsugana – Trévise (152km) 19e étape – 27 mai : Marano Lagunare – Santuario della Beata Vergine di Castelmonte (177km)

: Marano Lagunare – Santuario della Beata Vergine di Castelmonte (177km) 20e étape – 28 mai : Belluno – Marmolada (Passo Fedaia) (168km)

: Belluno – Marmolada (Passo Fedaia) (168km) 21e étape – 29 mai : Vérone – Vérone (CLM – 17,4km)

Les dix derniers vainqueurs du Giro d'Italia

2021 : Egan Bernal (COL)

2020 : Tao Geoghegan Hart (G-B)

2019 : Richard Carapaz (EQU)

2018 : Christopher Froome (G-B)

2017 : Tom Dumoulin (P-B)

2016 : Vincenzo Nibali (ITA)

2015 : Alberto Contador (ESP)

2014 : Nairo Quintana (COL)

2013 : Vincenzo Nibali (ITA)

2012 : Ryder Hesjedal (CAN)

