Guillaume Martin (Codisis) avait passé trois semaines en Sicile, quinze fois il avait grimpé l'Etna en stage et six ou sept fois le versant emprunté par la quatrième étape du Giro ce mardi. Tout ce travail n'a pas suffi puisque les jambes n'ont pas répondu au plus dur de la pente. Le Français, qui lorgnait un bon classement général, a déjà encaissé un lourd débours, tout comme Tom Dumoulin et Tobias Foss (Jumbo-Visma) ou Vincenzo Nibali (Astana-Qazaqstan). Juan Pedro Lopez (Trek-Segafredo) est lui en rose et Romain Bardet (Team DSM) dans le Top 10.

Le coup le plus dur est pour Dumoulin, vainqueur du Tour d'Italie en 2017, qui a totalement craqué et qui a lâché 9'10'' au vainqueur du jour, Lennard Kämna, sur la ligne d'arrivée. Pour la Jumbo-Visma, les ambitions au classement général sont déjà un peu envolées puisque Tobias Foss, 9e en 2021, a lui perdu 4'52'' en compagnie de Vincenzo Nibali. Guillaume Martin a fait un peu mieux que ce duo mais à peine avec 4'08'' concédées sur la ligne à Kämna et 1'32'' au groupe des favoris, ce qui le repousse à 2'24'' de Simon Yates (BikeExchange - Jayco), le mieux placé parmi les leaders au général.

Les grands leaders justement sont restés sages sur les pentes volcaniques de l'Etna. Avec le vent de face dans le final, personne n'a tenté sa chance et si Richard Carapaz a essayé de provoquer une cassure au sprint, Bardet et les autres veillaient au grain. Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) a concédé près de 22 minutes et cède son maillot rose à Juan Pedro Lopez qui mène désormais devant Lennard Kämna et Rein Taaramäe. Simon Yates, le premier des favoris, est à 1'42''. Romain Bardet compte toujours 24 secondes de retard sur le Britannique mais il est 10e.

Le classement général après la 4e étape

Coureurs Ecarts 1. Juan Pedro Lopez (Trek-Segafredo) 2. Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe) +39'' 3. Rein Taaramäe (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) +58'' 4. Simon Yates (BikeExchange - Jayco) +1'42'' 5. Mauri Vansevenant (Quick-Step Alpha Vinyl) + 1'47'' 6. Wilco Kelderman (Bora-Hansgrohe) +1'55'' 7. Pello Bilbao (Bahrain-Victorious) +2'00'' 8. Joao Almeida (UAE Team-Emirates) +2'00'' 9. Richie Porte (INEOS Grenadiers) +2'04'' 10. Romain Bardet (Team DSM) +2'06'' 11. Richard Carapaz (INEOS Grenadiers) +2'06'' 12. Mikel Landa (Bahrain-Victorious) +2'15'' 13. Thymen Arensman (Team DSM) +2'15'' ... 29. Guillaume Martin (Cofidis) +4'06'' 30. Tobias Foss (Jumbo-Visma) +4'14'' 32. Vincenzo Nibali (Astana-Qazaqstan) +4'16'' 49. Tom Dumoulin (Jumbo-Visma) +8'20''

