"C'est la rédemption dont il avait besoin". Les mots ne viennent pas de n'importe qui. Ils sont signés Robbie McEwen. L'ancien sprinter, vainqueur à 24 reprises sur les Grands Tours dont 12 sur le Giro, et également consultant pour Eurosport-GCN, a rendu hommage à Jai Hindley, vainqueur dimanche de son premier Tour d'Italie, la plus grande course de sa jeune carrière. Une course taillée pour lui qu'il chassait depuis son sacre manqué en 2020, où il avait perdu le maillot rose à Tao Geoghegan Hart (Ineos - Grenadier) lors du contre-la-montre final de Milan.

Ad

Un an et demi après, le final du Giro 2022 n'a pas réservé un sort aussi funeste au coureur de la formation Bora-Hansgrohe. Auteur d'un tour de force lors de la 20e étape, l'Aussie disposait d'une avance confortable sur Richard Carapaz, à la dérive dans la montée du Passo Fedaia. Le contre-la-montre de 17,4 kilomètres tracé à Vérone a cette fois apporté le plus grand bonheur de sa carrière

Giro Le Blockhaus, Turin, la Marmolada… les 5 étapes clés du succès d’Hindley IL Y A 2 HEURES

Cela faisait onze années que le cyclisme australien attendait un nouveau vainqueur de Grand Tour après le sacre de Cadel Evans lors du Tour de France 2011. Evans, le pionnier, n'avait pas su remettre ça, ni trouvé quelqu'un pour reprendre le flambeau, Richie Porte ayant choisi d'être un équipier de luxe chez l'ancienne Sky lors de ses meilleures années. C'est finalement avec Hindley qu'il a trouvé ce successeur naturel. Hindley a été le premier australien à mettre son nom au palmarès du Tour d'Italie.

Un chrono sans prise de risque pour Hindley, sacré sur le Giro : revivez son arrivée en vidéo

Hindley, le mec "humble"

"Cest vraiment une bonne histoire. Je suis très heureux pour lui", a commenté McEwen pour Eurosport-GCN. "Et pas seulement pour avoir perdu le Giro il y a presque deux ans. Il y a aussi eu la saison qu'il a vécu entre en 2021, où il avait disparu. Il n'a pas eu d'explication pour cette année blanche. Donc rebondir, revenir en forme et gagner le Giro, c'est un conte de fées pour ce gamin de Perth."

L'ancien sprinter de la formation Lotto a tenu aussi à parler de l'homme. Car derrière le sportif, se cache aussi l'être humain. "C'est un super mec et c'est quelqu'un de vraiment humble. Il n'a jamais rénoncé et il n'a pas crié victoire avant d'avoir franchi la ligne d'arrivée de la dernière étape. C'est quelque chose de bien à voir."

Sur Twitter, Bryan Nygaard, connu pour avoir été l'ancien responsable presse des formations Sky, Leopard-Trek et de l'ancienne équipe australienne Orica-GreenEDGE, a glissé une anecdote qui en a dit long sur la résilience d'Hindley pour enfin s'imposer sur le Giro. Le coureur de 26 ans n'avait pas vu sa famille depuis deux ans et demi, Covid oblige entre autres, un élément forcément impactant pour le moral d'un athlète. L'histoire est pourtant belle jusqu'au bout : ses parents ont fait le déplacement depuis Perth pour voir in situe le jour de gloire de leur fils à Vérone.

Un coup de boost énorme pour le cyclisme australien

McEwen s'est également réjoui pour le cyclisme australien, souvent placé dans les grandes courses, souvent vainqueur d'étapes, mais incapable de finir le boulot pour la gagne ou obligé de se contenter d'accessits comme avec Richie Porte, au mieux sur le podium du Tour de France en 2020.

"C'est vraiment une excellente publicité pour le sport. Et c'est une inspiration pour les fans de cyclisme en Australie, les fans de sport et tous ceux qui ont été inspirés par ces performances pendant ce Giro", a analysé l'ancien sportif de 49 ans.

"Cela va donner un énorme boost au cyclisme australien, le plus gros depuis que Cadel Evans bataillait pour gagner le Tour de France, ce qu'il a fait en 2011. Cela va redonner un gros boost onze années plus tard. Je pense qu'ils vont repeindra la ville de Perth en Rose pour l'occasion."

Jai Hindley Crédit: Getty Images

Giro Vingt ans après Evans, deux après sa propre déception, Hindley rentre dans l'histoire du Giro IL Y A 3 HEURES