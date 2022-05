C'est l'un des moments les plus attendus de la saison cycliste. Vendredi, le 105e Tour d'Italie démarre du côté de la Hongrie, à Budapest, pour s’achever le dimanche 29 mai du côté de Vérone. Toutes les étapes seront bien évidemment à suivre sur Eurosport , avec plusieurs têtes d'affiche qui vont se battre pour la succession d'Egan Bernal. Richard Carapaz (Ineos-Grenadiers) et Simon Yates (Team BikeExchange – Jayco) seront notamment attendus. Vincenzo Nibali (Qazaqstan Team), lui, parvient toujours à élever son niveau à domicile, pendant que Romain Bardet (Team DSM) et Guillaume Martin (Cofidis) tenteront de défendre les couleurs françaises.

Mark Cavendish (Quick-Step) va également faire son grand retour, neuf ans après sa dernière participation. Et Alejandro Valverde, de son côté, partagera les responsabilités au sein de l'équipe Movistar avec le grimpeur colombien Ivan Sosa. En 2016, lors de sa seule et unique apparition, il avait gagné une étape et pris la troisième place du général.

Les équipes présentes au Giro 2022 (6 au 29 mai) :

Astana

Vincenzo Nibali (ITA), Valerio Conti (ITA), David de la Cruz (ESP), Joe Dombrowski (USA), Fabio Felline (ITA), Miguel Angel Lopez (COL), Vadim Pronskiy (KAZ), Harold Tejada (COL)

Eolo-Kometa

Vincenzo Albanese (ITA), Davide Bais (ITA), Erik Fetter (HUN), Lorenzo Fortunato (ITA), Francesco Gavazzi (ITA), Mirco Maestri (ITA), Diego Rosa (ITA), Samuele Rivi (ITA)

Movistar

Alejandro Valverde (ESP), Jorge Arcas (ESP), Will Barta (USA), Oier Lazkano (ESP), Antonio Pedrero (ESP), José Joaquín Rojas (ESP), Sergio Samitier (ESP), Ivan Sosa (COL)

Quick-Step

Mark Cavendish (GBR), Davide Ballerini (ITA), James Knox (GBR), Michael Morkov (DEN), Mauro Schmid (SUI), Pieter Serry (BEL), Bert Van Lerberghe (BEL), Mauri Vansevenant (BEL)

