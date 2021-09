Le Belge Wout van Aert (Jumbo-Visma) s'est imposé en costaud dans la première étape du Tour de Grande-Bretagne dimanche, lors d'une arrivée groupée après 180,9 km entre Penzance et Bodmin, devançant le Néerlandais Nils Eekhof (DSM) et l'Espagnol Gonzalo Serrano (Movistar). Le récent médaillé d'argent aux JO de Tokyo s'est montré plus patient que le champion du monde en titre Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep), qui avait lancé une attaque dans le dernier kilomètre mais qui a fini huitième.

Tour de Bretagne Coup double pour Van der Poel 13/09/2019 À 19:24

Tour de Bretagne Visa refusé, Carapaz doit renoncer 06/09/2019 À 17:28