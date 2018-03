Tour de Catalogne: Valverde et Quintana unissent leurs forces

L'armada Movistar a fière allure. Sur le Tour de Catalogne, elle sera emmenée par deux stars du peloton, Alejandor Valverde et Nairo Quintana. Le vétéran espagnol (37 ans), sacré en 2017, et le grimpeur colombien (28 ans), titré en 2016, s'annoncent comme les grands favoris de cette 98e "Volta ciclista a Catalunya", courue de lundi à dimanche. Sans le grimpeur basque Mikel Landa, qui devrait épauler Valverde et Quintana sur le prochain Tour de France, Movistar dispose tout de même d'un effectif impressionnant où figure aussi le jeune Marc Soler, 3e en Catalogne en 2017 et récent vainqueur de Paris-Nice.

C'est l'occasion pour Nairo Quintana de réaffirmer son statut de leader principal de l'équipe espagnole, même s'il s'agit seulement de sa première course en Europe de sa saison, un mois après l'avoir débutée en Colombie. Quant à Valverde, il semble parfaitement remis de sa grave blessure subie sur la Grande Boucle en 2017 et a déjà gagné en 2018 le Tour de la Communauté de Valence puis celui d'Abu Dhabi.

La menace Sky

Pour Movistar, la menace pourrait venir de Sky: l'équipe britannique aligne un duo colombien avec Sergio Henao et la pépite Egan Bernal (21 ans). De son côté, Groupama-FDJ dispose de Thibaut Pinot et du prometteur David Gaudu, alors que Mitchelton-Scott a associé ses meilleurs talents, les frères Simon et Adam Yates et le Colombien Esteban Chaves. Enfin, après un début de saison discret, le Français Warren Barguil (Fortuneo-Samsic) espère enfin se montrer sous ses nouvelles couleurs, au même titre que Dan Martin et Fabio Aru (UAE).

Sergio Henao (Sky)Getty Images

Si les deux premières journées et la 6e étape pourraient donner lieu à des sprints plus ou moins massifs, les deux arrivées au sommet mercredi à Vallter 2000 puis jeudi à La Molina doivent décanter le classement général. Une autre étape montagneuse est programmée vendredi, avant la traditionnelle arrivée pour puncheurs dans les rues de Barcelone dimanche.

Le parcours

Lundi: Calella - Calella, 152,3 km

Mardi: Mataro - Valls, 175,6 km

Mercredi: Sant Cugat del Vallès - Vallter 2000/Setcases (Vall de Camprodon), 199,2 km

Jeudi: Llanars (Vall de Camprodon) - La Molina (Alp), 170,8 km

Vendredi: Llivia - Vielha Val d'Aran, 212,9 km

Samedi: Vielha Val d'Aran - Torrefarrera, 194,2 km

Dimanche: Barcelone - Barcelone, 154,8 km

Les principaux engagés

Valverde, Quintana, Soler (Movistar), Henao, Bernal, De La Cruz (Sky), Jungels, Mas (Quick-Step), Van Garderen (BMC), Pantano (Trek-Segafredo), S. Yates, A. Yates, Chaves (Mitchelton-Scott), Formolo (Bora-Hansgrohe), Frank, Latour (Ag2r-La Mondiale), Rolland (EF-Education First), D. Martin, Aru (UAE), De Gendt (Lotto-Soudal), Visconti (Bahrain), Kruijswijk (LottoNL-Jumbo), Pinot, Gaudu (Groupama-FDJ), Meintjes (Dimension Data), Bouhanni (Cofidis), Barguil (Fortuneo-Samsic).