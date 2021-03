Pour Peter Sagan, cette victoire fait beaucoup de bien. Testé positif au coronavirus au début du mois de février, le Slovaque a vécu un début d'année très compliqué. Le coureur de Bora-Hansgrohe, en quête d'un premier succès cette saison, a fait le choix de participer au Tour de Catalogne pour la première fois de sa carrière au détriment du GP E3 et de Gent-Wevelgem. Un choix qui s'est avéré être payant.

Samedi, au départ d'une 6e étape promise aux (rares) sprinteurs présents en Catalogne, Peter Sagan faisait parti des favoris pour remporter l'étape. Et le Slovaque n'a pas tremblé, en s'imposant au sprint devant Daryl Impey (Israel Start-Up Nation) et Juan Sebastian Molano (UAE-Team Emirates). Le classement général lui, reste inchangé, et est toujours dominé par Adam Yates (Ineos). Après avoir fait bonne impression lors de Milan - Sanremo, et si Sagan avait enfin lancé sa saison ?

