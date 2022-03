Tous les tests cardiaques effectués la nuit dernière n'ont montré aucun signe préoccupant ou de fonctions compromises", a déclaré la formation Bahrain ce mardi. Colbrelli (31 ans) a été admis en urgence à l'hôpital universitaire de Gérone après avoir été soigné dans un premier temps sur la ligne d'arrivée de la course à Sant Feliu de Guixols. Sonny Colbrelli va mieux. Hospitalisé en Espagne après un arrêt cardio-respiratoire survenu après l'arrivée de la première étape du Tour de Catalogne , l'Italien s'en est sorti. "", a déclaré la formation Bahrain ce mardi. Colbrelli (31 ans) a été admis en urgence à l'hôpital universitaire de Gérone après avoir été soigné dans un premier temps sur la ligne d'arrivée de la course à Sant Feliu de Guixols.

Matthews règle Colbrelli au sprint : l'arrivée de la 1re étape

Ad

"Sonny Colbrelli a depuis été en contact avec sa famille et ses amis alors qu'il se rétablit à l'hôpital. Il subira d'autres tests aujourd'hui pour découvrir la cause de l'incident d'hier", a ajouté l'équipe Bahrain. Colbrelli, qui reprenait la compétition après un arrêt de deux semaines dû à une bronchite, a pris la deuxième place de la première étape du Tour de Catalogne dans un sprint en montée gagné par l'Australien Michael Matthews.

Tour de Catalogne Turgis : "Pour éviter l'accident de Colbrelli, mon coeur est contrôlé tous les 6 mois" IL Y A 15 HEURES

Selon le communiqué officiel du Tour de Catalogne publié lundi soir, l'Italien a connu "un épisode de perte de conscience avec convulsions et arrêt cardio-respiratoire ultérieur". Les secouristes, qui ont ranimé le coureur, ont pratiqué un massage cardiaque et ont utilisé un défibrillateur, selon ce communiqué. Professionnel depuis 2011, Colbrelli a accumulé les succès l'an passé en enlevant notamment le championnat d'Italie puis le championnat d'Europe. L'Italien, dont la performance dans une étape alpestre du Tour de France (3e à Tignes) avait fait sensation, a remporté en octobre Paris-Roubaix, la plus importante de ses 34 victoires.

Tour de Catalogne Pacher : "Je me suis surpris un peu surpris" IL Y A 18 HEURES