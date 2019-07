On regrettera sans doute longtemps l'abandon de Thibaut Pinot, en forme comme jamais, et la fin de Tour prévisible mais compliquée de Julian Alaphilippe, qui sort du podium à 24 heures de l'arrivée. On regrettera également le manque d'offensives du duo Kruijswijk-Buchmann, qui n'ont jamais véritablement joué la victoire finale, comme le manque de jambes des leaders de la Movistar. Pourtant, malgré tous ces regrets, on aura vécu un Tour de France historique, du moins sur le plan des écarts.

Finalement sur le podium (3e) d'un Grand Tour pour la première fois de sa carrière, Steven Kruijswijk devrait boucler cette 106e édition avec 1'31'' de retard sur le vainqueur, Egan Bernal. La marge du Colombien sur le Néerlandais peut sembler conséquente mais elle est tout simplement historiquement faible. Jamais de toute l'histoire du Tour de France le troisième du classement général n'avait terminé aussi près du maillot jaune.

Emanuel Buchmann (Bora-Hansgrohe) et Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma) en compagnie des favoris à l'arrivée à Valloire, sur le Tour 2019Getty Images

Buchmann, un quatrième record

Si Bernard Kohl (1'13'' en 2008), Levi Leipheimer (31'' en 2007) et Andreas Klöden (1'29'' en 2006) avaient initialement fini plus proche de la victoire, les deux premiers ont été déclassés pour dopage tandis que l'Allemand, suite au déclassement de Landis, est passé 2e du Tour 2006 laissant sa 3e place à un Carlos Sastre pointé à 3'13'' de Pereiro. Mais Steven Kruijswijk n'est pas le seul à rentrer dans l'histoire.

Incapable d'attaquer le Néerlandais sur la route de Val Thorens malgré un podium à portée de main, Emanuel Buchmann se fait lui aussi une place dans les livres. Avec seulement 1'56'' de retard sur Egan Bernal, l'Allemand devient le 4e le plus proche de la victoire finale de toute l'histoire du Tour. Jamais les quatre premiers de la Grande Boucle ne s'étaient tenus en si peu de temps. Le précédent record datait de 2017 avec un Mikel Landa 4e à 2'21'' de Christopher Froome. A défaut d'avoir enfin fourni un successeur à Bernard Hinault, ce Tour de France 2019 aura au moins fourni du suspense et des émotions. Et c'est déjà pas mal !