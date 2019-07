La Movistar y croit encore. malgré l'échec de sa stratégie à trois têtes de l'an passé, la formation espagnole a décidé de reconduire son trio majeur sur le Tour de France 2019. Le Colombien Nairo Quintana et les Espagnols Mikel Landa et Alejandro Valverde conduiront la Movistar à partir de samedi à Bruxelles avec l'ambition d'imiter leur performance sur le Tour d'Italie, gagné grâce à l'Equatorien Richard Carapaz, absent de la Grande Boucle.

Quintana, trois fois présent sur le podium (2e en 2013 et 2015, 3e en 2016), disputera son sixième Tour. Landa, quatrième en 2017 alors qu'il était au service de son chef de file de l'époque (Froome), en sera à sa quatrième participation. Champion du monde en titre, Alejandro Valverde sera le plus expérimenté du groupe (12e fois). A 39 ans, le nouveau champion d'Espagne (pour la 3e fois de sa carrière après 2008 et 2015) a découvert le Tour en 2005.

Au départ de Bruxelles, Movistar présentera un effectif expérimenté avec l'Espagnol Imanol Erviti, le Costaricain Andrey Amador et le Portugais Nelson Oliveira, tous solides rouleurs. Un seul néophyte, l'Espagnol Carlos Verona (26 ans), a été retenu.

L'équipe Movistar au Tour de France :

Nairo Quintana (COL), Mikel Landa (ESP), Alejandro Valverde (ESP), Andrey Amador (CRC), Imanol Erviti (ESP), Nelson Oliveira (POR), Marc Soler (ESP), Carlos Verona (ESP).