Vincenzo Nibali va "doubler" Giro et Tour de France. Le Squale l'a confirmé ce dimanche à Vérone, peu après avoir terminé sur la deuxième marche du podium du 102e Tour d'Italie, privé d'un troisième sacre dans son tour national par l'Équatorien Richard Carapaz (Movistar). La dernière fois que Nibali a enchaîné ces deux Grands Tours, cela s'est soldé par un sacre sur le Giro… et une 30e place sur la Grande Boucle. L'Italien de 34 ans se voit-il en jaune dans un peu moins de deux mois ? "Cela dépendra de ma condition, je n'irai pas forcément pour le classement général, on verra", a déclaré le vainqueur 2014 de l'épreuve hexagonale.

Objectif maillot à pois ?

Avant cette déclaration, Nibali s'était montré encore moins optimiste sur sa capacité à jouer les premiers rôles en juillet, dans les colonnes du journal organisateur du Giro, la Gazzetta dello Sport : "Je ne crois pas que je ferai le classement (général). Mon idée serait de me concentrer sur les étapes et peut-être le maillot à pois de la montagne." Et d'ajouter : "J'ai dépensé beaucoup d'énergie dans ce Giro", alors que le Tour de France arrive vite (6-28 juillet). Nibali aura en tout cas une revanche à y prendre, après son abandon de l'an passé, suite à une chute provoquée par un spectateur dans la montée de l'Alpe d'Huez.

En 2018, Tom Dumoulin (2e les deux fois) et Christopher Froome (1er puis 3e) ont conjointement signé l'exploit de figurer sur la boîte du Giro et du Tour. Du jamais vu pour un duo de coureurs depuis 1994 (Pantani-Indurain). Cela n'a semble-t-il pas donné d'idées à Nibali, même si une part de bluff peut accompagner les propos du Sicilien. Celui-ci compte maintenant onze podiums dans les différents Grands Tours (6 en Italie, 3 en Espagne et 2 en France), ce qui fait de lui le co-recordman en la matière, parmi les coureurs en activité, à égalité avec Froome.