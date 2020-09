Tadej Pogacar a renversé Roglic et La Planche des Belles Filles. Un prix de groupe qui lui offre, à la surprise générale, la tête du classement général et, sauf incident dimanche, le premier Tour de France de sa carrière. Le Slovène, qui découvre la Grande Boucle faut-il le rappeler, n'a pas seulement repris 57 secondes à son compatriote, il l'a écrasé, le repoussant à près de deux minutes, remportant du même coup le contre-la-montre au sommet de La Planche devant Tom Dumoulin et Richie Porte, qui grimpe à la 3e place du podium. A la veille de ses 22 ans, Pogacar deviendra dimanche le plus jeune vainqueur du Tour de France depuis 1904. Son exploit extraordinaire de ce samedi lui permet d'entrer dans l'histoire du Tour par la très grande porte.