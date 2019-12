Une grosse chute en février, des fractures multiples aux poignets et à un bras, l'année de Pierre Latour est à ranger dans la case mauvais souvenirs. En effet, le cycliste de 26 ans a été trop juste pour enchaîner sur le Tour de France 2019 et n'a donc pas pu confirmer ses belles promesses de 2018. "Sur la Vuelta c'était compliqué, j'ai été irrégulier. Avec les blessures, je manquais peut-être de foncier", a-t-il analysé lors de la présentation de sa formation mardi quelques heures avant de s'envoler pour un stage de pré-saison en Espagne.

Pierre Latour n'a pu faire mieux qu'une 35e place au classement général de la Vuelta. Une performance loin de son Tour 2018 quand il s'était révélé au grand public en épaulant Bardet en montagne et glanant au passage le maillot blanc de meilleur jeune devant un certain Egan Bernal, avec une 13e place au général à la clef malgré son rôle d'équipier de luxe.

"J'avais fait 13e, alors si je fais dans les 'dix' je serai déjà content, a-t-il commenté ce mardi. Sur trois semaines, il peut se passer tellement de choses que c'est compliqué de donner un objectif". "On verra le classement à Paris, il n'y a pas une pression débordante sur Pierrot, confirme son directeur sportif Julien Jurdie. On pense qu'il a le physique pour faire des choses intéressantes, il faut qu'il travaille le mental."

Pierre Latour (AG2R La Mondiale) a participé au Tour de Pologne 2019.Getty Images

Côté français, l'attente du public sera plus focalisée sur Thibaut Pinot et Julian Alaphilippe après leur Tour 2019 marquant. "Ca m'enlèvera peut-être un peu de pression médiatique, estime Latour. Eux auront plus ça sur les épaules." "Ce n'est pas comme avec Romain (Bardet), appuie son coéquipier Oliver Naesen qui sera son garde du corps dans le peloton. Avec Pierre, on ne peut pas arriver en disant que l'objectif est le podium. C'est le rêve, le podium. Mais s'il fait 6e ou 8e, c'est fantastique." Pour ça, Latour doit soigner une certaine distraction sur le guidon. "Je me suis cassé des trucs au moins une fois par an. Quelques fois ce n'est pas de ma faute mais d'autres fois, c'est dû à un manque d'attention", reconnaît-il.

Vidéo - Durand : "Il peut avoir un jour sans mais on va en manger du Pierre Latour" 02:32

La bonne surprise du Tour 2020 ?

Autre faiblesse à dépasser : une appréhension dans les descentes, née de sa chute. Une peur difficile à deviner chez ce garçon sur qui tout semble glisser. "Il y a encore des moments où ça revient un petit peu. On y travaille, j'espère que ça va passer", se projette Latour. "Quand tu es petit et que tu tombes dans les escaliers, tu fais gaffe. Puis au bout de dix jours, tu te remets à courir dans les escaliers", relativise-t-il.

"C'est un garçon qui déborde d'énergie", brosse le directeur général de l'équipe Vincent Lavenu. "Avec des compétences autour de lui pour canaliser son énergie, Pierre peut être la très bonne surprise du Tour 2020", prédit-il. En brillant en 2020, Pierre Latour laissera définitivement la saison 2019 derrière lui.