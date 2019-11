Alejandro Valverde sera bien là. L'Espagnol, qui fêtera ses 40 ans en avril prochain, ne manquera pas le Tour de France 2020, qui se déroulera du 27 juin au 19 juillet. Une fois ce dernier terminé, il se rendra à Tokyo pour disputer la course en ligne des Jeux Olympiques (25 juillet). C'est Eusebio Unzué, le patron de l'équipe Movistar, qui l'a annoncé dimanche soir lors d'une conférence de presse.

Présent aux JO depuis Athènes en 2004

"Les vingt et un jour de course du Tour ne constituent pas la préparation idéale pour les Jeux, parce que le Tour s'achèvera dimanche à 21 heures : quand les coureurs arriveront à Tokyo mardi matin, ils n'auront pas le temps de s'adapter au décalage horaire où à la différence de température avant la course, a-t-il expliqué. Mais pour Alejandro, je ne crois pas que cela sera un problème."

En 2020, Alejandro Valverde pourrait ainsi disputer ses cinquièmes Jeux Olympiques. L'Espagnol, qui n'a pas manqué une course en ligne depuis Athènes (2004), n'est jamais entré dans le Top 10.