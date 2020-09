Bardet a dédouané tant les médecins qui l'ont laissé continuer la course après sa chute que les responsables de son équipe. " Les médecins ne sont pas à blâmer ", a-t-il insisté lors d'une visio-conférence tenue en marge de l'étape du Tour de France. " C'est moi qui a pris la décision de repartir. En forçant le trait, il aurait fallu que l'on me mette des menottes pour que je ne reparte pas ".

Le Français a souligné toutefois la difficulté d'établir un protocole : "On ne peut pas perdre 30 secondes de plus sur un arrêt, chaque seconde perdue peut mettre en péril la stratégie d'une équipe. Mais on peut se référer à un faisceau d'indices pour ne pas arriver à mettre en danger la santé des coureurs."