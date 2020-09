C'est le premier gros coup de bambou de ce week-end pyrénéen. Thibaut Pinot peut déjà faire une croix sur le maillot jaune, le podium et toute ambition au classement général. Le peloton des favoris se trouvait dans l'ascension du Port de Balès, premier col classé en hors catégorie dans ce Tour de France 2020, quand l'annonce est tombée sur Radio Tour à environ huit kilomètres du sommet : " Thibaut Pinot distancé ". Victime d'une énorme défaillance, le Français n'a pas été en mesure de suivre le rythme pourtant raisonnable du peloton dans cette montée.

Entouré de plusieurs de ses équipes de la Groupama-FDJ, le Franc-Comtois voit une fois de plus s'envoler ses illusions. Il était pourtant apparu souriant au départ et confiant après l'étape de vendredi, au cours de laquelle il avait évité de se faire prendre au piège par les bordures. " Ça fait du bien au moral de toute l'équipe ", avait-il confié à Eurosport samedi midi à Cazères-sur-Garonne. Dans le col de Menté, tout s'était bien passé, au moins en apparence, puis dans Balès, la catastrophe, sans prévenir.

Barguil : "Je vois bien UAE et Bahrain-McLaren tenter un coup dans Balès"

Une fois distancé, on l'a vu se tenir le dos à plusieurs reprises. Sans doute, donc, une séquelle de sa chute il y a tout juste une semaine à Nice. Son hématome au dos, avait-il confié, était ce qui l'inquiétait le plus. Mais au fil des jours, il avait franchi les différentes difficultés sans problème, que ce soir à Orcières-Merlette ou sur les pentes du col de la Lusette. Personne ne s'attendait donc à un naufrage d'une telle ampleur dès le premier grand col en haute montagne.

Sa mésaventure fait évidemment écho à celle de l'an dernier, lorsque, victime d'une lésion musculaire à une cuisse, il avait dû abandonner, en larmes, à 48 heures de l'arrivée. Pas de larmes sur la route, cette fois. On l'a même vu discuter et sourire avec certains de ses équipiers. Reste que c'est un nouveau coup très, très dur pour Thibaut Pinot et la formation Groupama-FDJ, qui a également perdu William Bonnet, lequel avait abandonné quelques minutes auparavant. Il reste maintenant à espérer qu'il puisse se requinquer pour sauver son Tour dans les deux prochaines semaines.