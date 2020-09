Eparpillés façon puzzle. Dans les cinq derniers kilomètres de l'ascension du col de la Loze, les coureurs ont connu l'enfer. Plus de tactique, et chacun pour soi. Mais sur de telles pentes, les meilleurs s'isolent naturellement. Les trois premiers au sommet de la Loze sont aussi, dans un ordre différent, les trois premiers du classement général au terme de cette 17e étape.

Le "perdant", tout relatif, est sans doute Tadej Pogacar. Le jeune Slovène se retrouve à 57 secondes de son compatriote et maillot jaune Primoz Roglic et il doit désormais, aussi regarder derrière lui, car Miguel Angel Lopez, vainqueur sur les hauteurs de Méribel, revient à 29 secondes du maillot blanc et à 1'26" de Roglic. Le podium semble se dessiner.