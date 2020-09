Le président de la République Emmanuel Macron sera dans la voiture de François Lemarchand et non dans celle du directeur du Tour de France Christian Prudhomme, lors de sa visite mercredi sur la 17e étape, a-t-on appris mardi auprès de l'organisation de la course. "Ce dispositif a été adopté afin d'éviter toute interprétation", quelques jours après l'isolement que s'est imposé le Premier ministre Jean Castex venu sur le Tour dans les Pyrénées, a déclaré à l'AFP Christian Prudhomme.