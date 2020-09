"On avait presque préparé la fête. Mais comme toujours, c'est à la fin de la course que les prix sont remis…" Wout Van Aert avait du mal à trouver ses mots samedi soir à la Planche des Belles Filles. Plutôt les filles du Calvaire, pour Primoz Roglic et toute sa bande de Jumbo-Visma. Presque deux semaines en jaune, un contrôle total de la situation et puis, brutalement, tout s'échappe. Laminé dans le dernier chrono par Tadej Pogacar, Roglic ne gagnera pas le Tour de France.

L'ainé des deux Slovènes a été d'une classe folle après l'arrivée, malgré la déception que l'on imagine immense. Il est venu saluer son jeune compatriote alors que celui-ci était en train de répondre à la presse. "Chapeau à Tadej, il le mérite", a-t-il trouvé la force de souffler. "Bien sûr, je suis très déçu, peut-être que je n'ai pas assez poussé, peut-être que je n'ai pas fait ce qu'il fallait, mais j'ai fait ce que je pouvais", a-t-il ajouté.

Roglic : "Je n'ai peut-être pas fait ce qu'il fallait"

"C'est très dur de perdre comme ça à la dernière minute"

Les images de Primoz Roglic dans les derniers mètres de l'ascension, casque presque de travers et visage livide, resteront à coup sûr dans les annales du Tour. Son destin et celui de cette 107e édition était déjà scellé. Tadej Pogacar avait coupé la ligne depuis trop longtemps pour que le leader de la Jumbo Visma puisse espérer sauver son maillot jaune. Le principal intéressé avait compris depuis longtemps :

J'avais les écarts dans l'oreillette, je savais ce qui se passait. C'est toujours mieux d'entendre les écarts et de savoir qu'on est devant, moi je perdais du temps, je perdais du temps, c'est dur. J'étais en train de me battre contre moi-même. J'ai essayé de me donner à fond. Je n'ai pas vraiment su que je n'étais pas dans une bonne journée.

Malgré la déception, Roglic a masqué ses émotions, comme il l'avait fait à sa prise de pouvoir ou à l'approche du sacre que l'on pensait promis au leader de la Jumbo Visma. Mais qu'on ne s'y trompe pas. Il est dévasté. "Je ne peux pas changer la personne que je suis. Mais j'ai beaucoup d'émotions, vous savez, je vais pleurer, je l'ai déjà fait peut-être", a-t-il dit.

Autre image forte : celle de Wout Van Aert et Tom Dumoulin, debouts et médusés, en train de regarder l'arrivée d'un Pogacar déchaîné. Le second occupait alors la tête du classement provisoire et le Belge la 3e place. Tout allait si bien. Eux aussi ont été soufflés par la tornade Pogacar. Mais ce n'était ni le plus important, ni le plus douloureux pour eux.

"Je n'ai pas encore vu Primoz, j'ai vu ça de loin, je ne sais pas ce qu'il s'est passé", a confié à Eurosport un Van Aert décomposé. "C'est très dur de perdre comme ça à la dernière minute, a-t-il ajouté au micro de nos confrères de Nos.nl. Tout s'était passé à la perfection jusqu'ici, nous avions travaillé très dur et rien n'indiquait que ça pourrait mal se passer aujourd'hui. C'est une combinaison de Pogacar qui a fait une course fantastique et de Primoz qui n'a pas été à son meilleur aujourd'hui."

Pogacar a mis Roglic K.O. ! Le dénouement historique de la 20e étape

Dumoulin n'en revient pas

Wout Van Aert l'avoue, il a souffert en assistant, après en avoir lui-même terminé, au dénouement de cette étape et de ce Tour. "Ça m'a fait mal aux yeux de voir Primoz souffrir de plus en plus, c'était dur à voir, reprend le Belge. Il n'avait pas l'air aussi fluide que d'habitude, il a manqué de rythme."

Mais pour Tom Dumoulin, c'est d'abord Tadej Pogacar qui est le principal responsable de ce chaos (et K.O.) final. Le rouleur batave n'en revenait pas : "Qu'est-ce que je peux dire ? Je ne sais pas comment Pogacar peut grimper une minute plus vite que je ne l'ai fait. Nous n'avions pas prévu ça et pris ça en compte. C'est un choc. Pogacar était fort aujourd'hui, à un niveau complètement différent de nous autres. Primoz n'a pas fait un mauvais chrono même s'il n'était pas à son meilleur. Moi, j'ai fait un bon contre-la-montre, mais ça n'a aucune importance. Le Tour nous glisse entre les doigts."

Le champagne va rester au frais, voire partir à la poubelle. Le transfert vers la région parisienne samedi soir s'annonce morose. La nuit difficile. Sans parler de la journée de dimanche. Pas un Jumbo Visma n'aura le cœur à parader jusqu'aux Champs-Elysées. Plus qu'une défaite, c'est un choc pour cette formation si solide et si sûre de sa force depuis le départ de Nice. Samedi, le ciel et une météorite slovène leur sont tombés sur la tête.

Dumoulin : "Roglic a fait un bon chrono, Pogacar était à un niveau supérieur"

