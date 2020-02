Egan Bernal sera bien présent sur le Tour de France. Le coureur Ineos a fait une croix sur le Giro en 2020 pour conserver sa couronne sur la Grande Boucle. Une course sur laquelle le Colombien ne manquera pas de concurrents pour le maillot jaune. Notamment Thibaut Pinot et Julian Alaphilippe qu'il surveillera de près. "Je ne sais pas si Thibaut Pinot sera mon plus grand rival car il y aura une concurrence très relevée mais je pense évidemment qu’il fera partie de mes adversaires. Thibaut est un grand coureur. Il était mon rival le plus sérieux avant sa blessure sur le Tour 2019. Il m’a impressionné. C'était le plus fort. Je le respecte énormément", a-t-il déclaré dans une interview accordée ce weekend au Dauphiné Libéré.

Lors de la 19e étape du dernier Tour de France, entre Saint-Jean-de-Maurienne et Tignes, le grimpeur de la Groupama-FDJ avait jeté l'éponge à cause d'une blessure à une cuisse. Le Français pointait pourtant à 1'50'' de Julian Alaphilippe, à deux jours de l'arrivée. Comme Thibaut Pinot, le coureur de Deceuninck-Quick Step, cinquième au classement final a impressionné sur l'édition 2019. C'est pourquoi Bernal ne prendra pas à la légère.

Vidéo - Fritsch : "Alaphilippe, De Gendt et Pinot ont été dignes de Merckx" 02:49

"Julian est un grand coureur, c’est une bonne chose pour le cyclisme de le voir au plus haut niveau sur le Tour de France. J’espère qu’il sera encore au rendez-vous en 2020, et comme Thibaut, il sera un rival pour le maillot jaune. Ce serait beau pour les supporters français. L'an passé, ils ont tous les deux donné beaucoup d'émotions au public et les gens se sont beaucoup identifiés à eux. Qu'un Français porte le maillot jaune, ce serait très bon pour la course", a conclu Egan Bernal.