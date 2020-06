TOUR DE FRANCE - Repoussés en 2021, l'Euro de football et les Jeux Olympiques de Tokyo vont causer de gros problèmes à la Grande Boucle. Prévu du 2 au 25 juillet, le Tour s'achèverait au lendemain de la course en ligne des JO mais avancer l'épreuve d'une semaine ou deux n'est pas si simple. Explications.

La pandémie de Covid-19 qui sévit en 2020 aura des conséquences pendant de longues années, c'est une certitude. Le Tour de France par exemple va en subir une dès 2021. Programmée pour partir de Copenhague le 2 juillet et arriver à Paris le 25, la prochaine édition est pris entre deux eaux : l'Euro de football d'un côté et la course en ligne des Jeux Olympiques. Les organisateurs tentent d'avancer les dates mais à Copenhague on grimace. En cause, l'Euro de football.

"Je peux confirmer que nous avons reçu une demande des organisateurs du Tour de France, a fait savoir à DR, une chaîne de télévision danoise, le maire de Copenhague, Frank Jensen. Ils veulent que nous discutions des dates du départ du Tour 2021 au Danemark". Le problème paraît simple à première vue : le Tour doit s'achever le 25 juillet mais la course en ligne des Jeux Olympiques de Tokyo est prévue le 24.

Un huitième de finale de l'Euro et le départ du Tour le même weekend à Copenhague ?

Maintenir la Grande Boucle aux dates prévues initialement créé donc un conflit important. Il suffirait donc d'avancer le Tour d'une semaine et de le faire partir à la fin juin comme c'était prévu en 2020 par exemple. Mais pour Copenhague, ce n'est pas si simple puisque le 28 juin, la capitale danoise doit accueillir un huitième de finale de l'Euro. Après la première étape dans Copenhague, le Tour a prévu de partir à l'ouest du pays.

Les coureurs du Tour de France 2019 lors de la 19e étape Crédit: Getty Images

"Maintenant que nous avons réglé le problème des dates de l'Euro, cela va nous poser un gros problème si le Tour doit bouger", poursuit Jensen. En effet, faire partir le Tour de France le 25 juin puis accueillir un huitième de finale d'une compétition internationale le 28 paraît difficilement envisageable. Faire partir le Tour le 18 demanderait de revoir, encore une fois, le calendrier cycliste mondial, et serait cette fois en conflit avec un match du premier tour de l'Euro entre le Danemark et la Belgique programmé le 17.

Jesper Møller, président de la Fédération danoise de football, s'est dit d'accord pour discuter des dates des matches de l'Euro mais rappelle que "c'est le tournoi de l'UEFA, ce sont les matchs de l'UEFA, et du point de vue de l'UEFA, le programme de match est fixé." Après une édition 2020 reprogrammée en septembre, les organisateurs du Tour n'en ont pas fini avec les soucis.

