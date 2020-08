TOUR DE FRANCE - Un "rêve devenu réalité" : le grimpeur israélien de l'équipe Israël SN, Guy Niv, va devenir le premier cycliste de son pays à courir le Tour de France, après l'annonce mercredi par sa formation de sa sélection pour la Grande boucle (29 août-20 septembre).

Guy Niv sera bientôt le premier Israélien à courir le Tour de France. "L'équipe Israel Start-Up Nation, qui entre aussi dans l'histoire comme la première équipe d'origine et de propriété israélienne à disputer le Tour de France, a choisi le grimpeur Niv plutôt que ses compatriotes israéliens à l'issue d'une compétition très disputée pour cette place", indique dans un communiqué l'équipe Israël SN, appartenant aux hommes d'affaires Sylvan Adams et Ron Baron.

"C'est énorme"

"Cela peut sembler un cliché, mais c'est un rêve devenu réalité. J'ai la chair de poule rien que d'y penser. C'est énorme. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire", s'enthousiasme le coureur de 26 ans, cité dans le communiqué. Guy Niv avait déjà participé au Giro 2018, parti d'Israël et qu'il avait dû abandonner à la 5e étape, puis il a fini l'édition 2019 à la 113e place sur 142 coureurs l'ayant terminé.

"C'est un moment de fierté pour Israël, pour le sport israélien et pour moi", se félicite Sylvan Adams. "En novembre dernier, quand nous avons su que notre équipe israélienne participerait à la plus grande course cycliste pour la première fois en 2020, j'ai publiquement déclaré que nous aurions un coureur israélien dans notre équipe pour le Tour." "Nous espérons que cet accomplissement inspirera la prochaine génération de jeunes Israéliens à se lancer dans le cyclisme", souligne le co-fondateur de l'équipe, Ron Baron

