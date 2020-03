"J'ai bon espoir que d'ici au Tour de France il y ait une sortie de crise" : Bardet veut y croire

S'il avait fait du rendez-vous au Japon l'un de ses grands objectifs de la saison, Romain Bardet a jugé la décision du CIO "aussi raisonnable que logique au vu de l'incertitude de la situation sanitaire mondiale". "J'ai un peu de mal à considérer les choses en tant que sportif, a-t-il reconnu. On est plus intéressé à suivre la bataille que les soignants, et je leur tire mon chapeau, sont en train de mener pour accueillir les personnes infectées".

Vidéo - Et maintenant, faut-il envisager un report du Tour de France ? 15:55

Deuxième en 2016 et troisième en 2017, le leader de l'équipe AG2R La Mondiale a reconnu se poser la question sur la tenue du Tour de France qu'il n'avait pas prévu dans son programme initial de courir. "La question est inévitable, toute l'attention médiatique va être sur le Tour de France. Nous, les acteurs en premier, on se la pose, c'est le seul fil qui va pouvoir nous raccrocher à une saison", a-t-il déclaré.

" Les conditions me paraissent totalement différentes pour le Tour par rapport aux JO "

"Les conditions me paraissent totalement différentes pour le Tour de France par rapport aux JO. On a une population de coureurs bien identifiée, il y a des possibilités non pas de confiner mais de réduire certains aspects, en prenant garde de ne pas dénaturer l'événement. Cela me semble moins utopique pour le Tour d'être organisé, si la pandémie est sous contrôle sur le territoire français. Mais je pense que c'est encore beaucoup trop tôt pour se prononcer. On sait que des mesures fortes ont été prises. J'ai bon espoir que d'ici au Tour de France il y ait une sortie de crise", a-t-il ajouté.

Vidéo - Bernard : "Le coronavirus, ça nous dépasse, ça dépasse le Tour de France" 13:23

"Il me semble aussi compliqué de penser que le Tour puisse se tenir totalement normalement", a-t-il renchéri en citant notamment "l'accueil du public, quand on sait que des gens viennent de la planète entière" et l'équité". "Il n'y a plus de contrôles antidopage en ce moment, on n'a pas de suivi longitudinal. L'équité sportive sera-t-elle respectée si les contrôles ne sont pas déployés d'ici là ?"

Le Giro, le Tour de France et la Vuelta en une seule course ? "Utopique" selon Bardet

Quant à l'idée du coureur italien Matteo Trentin, qui a imaginé mardi un grand tour regroupant Giro, Tour de France et Vuelta, en une seule épreuve avec des étapes dans les trois pays, Bardet a commenté : "Je suis un Europeéen convaincu et je trouve que l'idée est magnifique. Mais c'est complètement utopique de penser que ce soit réalisable, on en est plutôt à essayer de sauvegarder les courses plutôt que d'en créer une de toutes pièces. Mais bon, c'est permis de rêver. Dans ces temps difficiles, c'est une bonne chose."