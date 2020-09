Si le coureur de 23 ans a pu cacher sa nouvelle coupe sous son casque durant la course, il n’a pu éviter le sujet à l’arrivée d’une dixième étape remportée au sprint par Sam Bennett du côté de l’île de Ré. "A vrai dire, je me suis coupé les cheveux tout seul, j’avais peu de temps hier", a-t-il fait savoir à nos confrères de France 2. "J’ai plus coupé d’un côté que de l’autre et j’ai finalement dû tout raser. Je crois que je me suis loupé." Difficile de ne pas lui donner raison.