TOUR DE FRANCE - L'équipe Groupama-FDJ a dévoilé mercredi sa composition pour le Tour 2020. En l'absence du champion de France et sprinter Arnaud Démare, la formation de Marc Madiot sera entièrement axée autour du soutien au leader Thibaut Pinot, candidat déclaré au maillot jaune.

Sans surprise, l'équipe Groupama-FDJ sera entièrement articulée autour de son leader unique, Tibaut Pinot, lors du Tour de France 2020 qui s'élance samedi de Nice. Comme prévu, pas de Arnaud Démare parmi la liste de huit coureurs dévoilée ce mercredi. Sacré champion de France pour la troisième fois de sa carrière ce week-end, Démare tient une forme étincelante, mais il sera aligné sur les routes du Giro. Sur le Tour, ce sera donc tout pour Thibaut Pinot.

L'effectif apparaît quasiment inchangé par rapport à l'an dernier. Sept des huit coureurs sont reconduits du Tour 2019 au Tour 2020. Unique modification, le jeune Valentin Madouas, qui va découvrir la Grande Boucle à l'occasion de cette 107e édition, remplace le vétéran Anthony Roux. Pour le reste, on retrouve exactement les mêmes soutiens autour de Thibaut Pinot.

Tour de France Le protocole sanitaire assoupli ? IL Y A 2 HEURES

En haute montagne, il sera surtout protégé Rudy Molard, David Gaudu et le champion de Suisse 2019, Sébastien Reichenbach. "C’est l’un des meilleurs grimpeurs du peloton, il a incontestablement sa place dans le noyau dur autour de Thibaut", juge le directeur sportif Yvon Madiot au sujet de ce dernier.

Partout ailleurs, ses capitaines de route William Bonnet, Stefan Küng et Matthieu Ladagnous auront à charge de le mettre à l'abri. "William est un point d’appui et d’ancrage essentiel pour Thibaut sur les étapes et les portions plates", estime ainsi Yvon Madiot. Un an après le fol espoir puis la terrible désillusion du Tour 2019, ce groupe soudé et cohérent s'avance revanchard. A l'image de son leader.

La composition de Groupama-FDJ pour le Tour. Crédit: From Official Website

Tour de France Lusette, Grand-Colombier, Glières : Tout savoir sur les 29 principaux cols du Tour 2020 IL Y A 4 HEURES