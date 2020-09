A fond au début, à fond au milieu, et encore plus à fond à la fin. Tadej Pogacar a réalisé un énorme numéro de A à Z dans le contre-la-montre encore plus décisif qu'on ne l'aurait imaginé. Pour la 5e fois en cinq passages depuis son apparition sur le Tour de France en 2012, la Planche des Belles Filles a accouché d'un changement de maillot jaune. Et ces six petits kilomètres de montée ont vraiment fait basculer ce Tour 2020.