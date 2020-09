Etape 13 - Vendredi 11 septembre

Départ : Châtel Guyon

Arrivée : Puy Mary Pas de Peyrol

Distance : 191,5 km

Heure de départ : 12h05

Heure d'arrivée : Aux alentours de 17h (moyenne calculée à 39 km/h)

Type : Montagne

Le profil de la 13e étape : Le Cantal, ça va faire mal

Le parcours

Plus de 4 000 mètres de dénivelé positif, 4 400 précisément. Ces chiffres suffisent à comprendre la difficulté de cette 13e étape d'autant plus que le peloton ne montera pas au-dessus des 1 589 mètres, l'altitude du Pas de Peyrol à l'arrivée. Près de 200 kilomètres, un parcours difficile dès l'entame, un final de folie, cette étape a tout pour faire des dégâts.

Si l'échappée ne s'est pas dessinée dans les 25 premiers kilomètres, le Col de Ceyssat (10,2 km à 6,1%), première catégorie, devrait aider. La suite ne sera pas plus facile avec sept ascensions répertoriées. Le final, lui, donnera, on l'espère des idées à Tadej Pogacar et Mikel Landa, les animateurs des Pyrénées. A moins de quinze kilomètres de l'arrivée, il faudra franchir le Col de Néronne (3,8 km à 9,1%) avant d'aller chercher le Pas de Peyrol (5,4 km à 8,1%). Attention, les pourcentages ne tomberont pas sous les 8% dans Néronne et les trois derniers kilomètres du Pas de Peyrol seront au-dessus des 11%.

Les difficultés du jour

Km 36 - Col de Ceyssat (10,2 km à 6,1%) - 1re catégorie

Km 63,5 - Col de Guéry (7,8 km à 5%) - 3e catégorie

Km 85,5 - Montée de La Stèle (6,8 km à 5,7%) - 2e catégorie

Km 130,5 - Côte de l'Estiade (3,7 km à 6,9%) - 3e catégorie

Km 157 - Côte d'Anglards-de-Salers (3,5 km à 6,9%) - 3e catégorie

Km 180,5 - Col de Neronne (3,8 km à 9,1%) - 2e catégorie

Km 191,5 - Pas de Peyrol (5,4 km à 8,1%) - 1re catégorie

La météo

Toujours pas de pluie sur la route du Tour ce vendredi et une température qui oscillera entre 18 au départ et 21 à l'arrivée. Attention, dans le final le vent sera de 3/4 face avant d'être de dos pour les ultimes kilomètres.

La rétro

Sept. Comme sept maillots à pois et sept bouquets sur le Tour de France. Le 14 juillet 2004, Richard Virenque vivait une journée particulière. De Limoges à Saint-Flour, sur 237 kilomètres passant par le Pas de Peyrol, le Varois décrochait sa septième et ultime victoire d'étape sur les routes du Tour de France après un raid de 200 bornes et avec plus de cinq minutes d'avance sur le peloton. Le jour de la fête nationale qui plus est. Ce jour-là, il endossait aussi le maillot à pois qu'il ramènera à Paris pour la septième fois. Record à ce jour.

Richard Virenque (Quick Step), vainqueur à Saint-Flour le 14 juillet 2004 Crédit: AFP

Il n'y a jamais eu d'arrivée au Pas de Peyrol.

La stat : 36

C'est à la fois le pécule de Benoît Cosnefroy au classement de la montagne et le total de points distribués sur cette 13e étape. Après une première partie de Tour de France à son avantage, le puncheur d'Ag2r-La Mondiale va entrer dans le dur et trouver des premiers adversaires très costauds dans ce classement. Porteur du maillot blanc à pois rouge depuis le 3e jour, Cosnefroy pourrait même le perdre dès ce vendredi. Un coureur qui passerait en tête de tous les sommets serait tout simplement le nouveau leader.

L'homme à suivre : Tadej Pogacar

Le peloton se rapproche de la si redoutée troisième semaine. Mais la deuxième propose déjà de beaux terrains de jeu à l'image de cette 13e étape. Le final invite à l'offensive et Tadej Pogacar, à l'attaque dans les Pyrénées, pourrait en profiter pour revenir un peu plus dans le jeu. Jusqu'ici, il est celui qui a grappillé le plus de temps en montagne mais il compte toujours 44 secondes de retard sur Primoz Roglic, la faute à la bordure de Lavaur.

Primoz Roglic et Tadej Pogacar, le duo majeur du cyclisme slovène sur ce Tour 2020. Crédit: Getty Images

