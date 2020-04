TOUR DE FRANCE - Le vainqueur du dernier Tour de France, Egan Bernal, a reçu l'autorisation excetionnelle du maire de Zipaquira (Colombie) pour s'entraîner chaque jour entre 5h et 8h du matin.

En confinement en Colombie depuis le 16 mars, Egan Bernal va enfin pouvoir s'entraîner. En début de semaine, le maire de Zipaquira a donné une autorisation spéciale au dernier vainqueur du Tour de France mais aussi à Brandon Rivera (Team Ineos), Camilo Castiblanco (Team Illuminate), Diego Vasquez (Colnago CM) et Diyer Rincon (Focus Team VTT) pour s'entraîner entre 5h et 8h du matin. Tout en maintenant une distance de cinq mètres s'ils s'entraînent ensemble.

Le week-end dernier, le gouvernement colombien a annoncé que la population pouvait sortir une heure maximum chaque jour pour faire de l'exercice physique. Outre Egan Bernal, Nairo Quintana (Arkéa-Samsic), Sergio Higuita (Education First) et Esteban Chaves (Mitchelton-Scott) se trouvent actuellement en Colombie. Mais pour l'instant, ils n'ont pas obtenu la même autorisation que le lauréat 2019 de la Grande Boucle.

Depuis le 1er avril, Egan Bernal, qui a mis aux enchères un maillot du Tour de France pour aider des familles pauvres en Colombie dans le contexte de pandémie de coronavirus, a repris l'entraînement sur le home-trainer. De l'autre côté de la planète, le Colombien a suivi l'actualité du Tour de France et son report du 29 août au 20 septembre. En début d'année, il ne s'était pas caché sur ses ambitions de doublé. "Ce sera mon premier objectif. J'aurais ce but en tête lorsque je participerais à d'autres courses", avait-il clamé haut et fort. Si la situation sanitaire le permet, Egan Bernal pourra remettre son titre en jeu dans quasiment quatre mois jour pour jour.

