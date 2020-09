Ça a chauffé entre Peter Sagan et Wout Van Aert mercredi à Poitiers. Dans le sprint final, et même au-delà. Pendant que Caleb Ewan déboulait pour arracher la victoire, le Slovaque et le Belge se sont touchés lorsque Sagan a poussé Van Aert afin de se faire de la place. Le triple champion du monde a été déclassé, alors que le coureur de la Jumbo-Visma a de son côté écopé d'une amende de 200 francs suisses pour "comportement inconvenant ou déplacé" : il avait fait un doigt d'honneur à Sagan juste après la ligne d'arrivée.