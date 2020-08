Thibaut Pinot a évité le pire samedi. Pris dans une chute à trois kilomètres de l'arrivée, il s'est relevé sans blessure majeure. Dimanche matin, alors que le soleil baignait à nouveau la Promenade des Anglais à Nice, le Français est presque apparu soulagé. " Ça va, on va dire que ça aurait pu être pire, même si jamais très bon de tomber dès la 1re étape du Tour , a-t-il confié au micro d'Eurosport. Il faut essayer d'oublier et de passer à autre chose ."

"J'espère qu'à chaud, ça va aller mieux. Même mon corps, une fois que j'aurai roulé, ça va se déverrouiller un peu", glisse-t-il. Il n'est en tout cas pas près d'oublier cette journée de samedi, une des "pires" de sa carrière selon son propre aveu. "J'ai déjà connu des routes glissantes sous la pluie, mais là ça n'avait rien à voir, assure-t-il. On a fait 150km sur du verglas, on était tous stressés. J'ai eu peur toute la journée, on était tous en panique sur vélo parce qu'on savait on savait qu'on pouvait tomber n'importe où, n'importe quand."