Une ascension de 17 kilomètres en fin d'étape ne pardonne pas. Egan Bernal et Nairo Quintana l'ont appris à leur dépens. Le premier, troisième encore dimanche matin, est désormais hors du top 10 à plus de huit minutes de Primoz Roglic. Le second a sauvé sa place dans le top 10 mais le podium s'est sérieusement éloigné. A la lecture du classement général, on imagine Primoz Roglic et Tadej Pogacar se jouer la victoire finale alors que Uran, Lopez, Yates, Porte, Landa et Mas se battront pour le podium. Guillaume Martin est 11e juste derrière Tom Dumoulin.