C'était le dernier gros évènement sportif majeur de l'été 2020 à ne pas avoir encore statué sur son destin. Roland-Garros reporté à la fin du mois de septembre, l'Euro 2020 de foot et les Jeux Olympiques de Tokyo décalés d'une année entière, ou encore Wimbledon purement et simplement annulé, tous les grands rendez-vous s'étalant de la fin du mois de mai au mois d'août avaient pris les devants ces dernières semaines. Tous, sauf le Tour de France. Cette fois, la Grande Boucle n'a plus le choix.

Le Tour devait partir le 27 juin prochain de Nice. Un maintien de cette 107e édition aux dates prévues semble désormais de facto impossible avec l'interdiction annoncée lundi par le président Emmanuel Macron des "événements avec un public nombreux" en France "au moins jusqu'à mi-juillet prochain". C'est tout sauf une surprise et personne ne croyait plus vraiment à un lancement en temps et en heure. Mais la prise de position de l'Elysée ce lundi soir entérine officiellement cette impossibilité.

Vidéo - Cancellara imagine un grand départ fin juillet 00:44

Quid de la Vuelta ?

Du côté d'ASO, la société à la tête du Tour de France, il va donc maintenant falloir s'atteler à un plan B. La ministre des Sports, Roxana Maracineanu, avait un temps évoqué l'hypothèse d'un Tour à huis clos, sans public. Une "solution" rapidement balayée par Christian Prudhomme : "Le Tour de France n’aura pas lieu à huis clos" avait tranché au début du mois d'avril le patron de l'épreuve. Seule solution à présent pour éviter une annulation de cette édition 2020, un report d'au moins trois semaines du grand départ de Nice.

ASO n'a pas attendu les annonces d'Emmanuel Macron pour travailler à des solutions de repli. "Ce serait mentir que de dire que l'on n'étudie pas d'autres hypothèses en ce qui concerne les dates", avait évoqué Christian Prudhomme il y a deux semaines. Cela impacterait évidemment toutes les autres courses du calendrier, mais l'absence des épreuves olympiques donne un peu de marge de manœuvre aux dirigeants du Tour. Rappelons qu'ASO est également propriétaire du Tour d'Espagne, dont le départ est toujours prévu fin août. Là encore, en gérant ces deux évènements de trois semaines, l'organisateur du Tour dispose de davantage d'options.

Christian Prudhomme Getty Images

"Deux mois de visibilité"

Reste un écueil, majeur. Même en admettant que le Tour puisse s'élancer autour de la mi-juillet, dans le cas de figure le plus favorable, dans quel état seraient les participants ? Le cyclisme professionnel est à l'arrêt depuis le milieu du mois de mars et la fin de Paris-Nice. Il parait inenvisageable d'aborder une course aussi exigeante que le Tour sans un minimum de compétition au préalable, sans parler de tous les coureurs actuellement dans l'impossibilité de s'entraîner normalement, même si tous ne sont pas logés à la même enseigne dans ce domaine.

Christian Prudhomme lui-même souhaitait donner une "visibilité de deux mois aux coureurs, ce qui correspond à un mois pour les entraînements sur route et un mois ouvert à la compétition". Un timing serré avec un confinement prolongé jusqu'au 11 mai en France. Et derrière, quelles compétitions en amont du Tour seraient susceptibles de se tenir ? Personne ne peut donc garantir que le Tour 2020 aura bien lieu. Et encore moins quand. Mais le 27 juin, à Nice, la caravane de la Grande Boucle ne sera pas là. Voilà la seule certitude désormais.