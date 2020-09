Dans certains sports, comme en rugby ou en football américain, le protocole commotion permet de sortir immédiatement du terrain un joueur victime d'un choc à la tête. Il est ensuite examiné et autorisé, ou non, à reprendre le match. Mais ce qui est possible dans ce type de sport collectif est beaucoup plus complexe à mettre en place en cyclisme. Dans les cas comme Bardet, il n'est pas possible de prendre dix minutes pour l'examiner et déterminer s'il peut poursuivre la course.