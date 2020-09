Tour de France

Une nouvelle démonstration tactique et la Sunweb a envoyé Søren Kragh Andersen à la victoire à Lyon. La formation néerlandaise a lancé deux banderilles, via Tiesj Benoot puis Marc Hirschi avant la bonne, celle du vainqueur de Paris-Tours 2018. Parti à trois kilomètres de l'arrivée après que la jonction a été faite avec un groupe comprenant notamment Julian Alaphilippe, Kragh Andersen a devancé de quelques secondes le peloton réglé par Luka Mezgec (Mitchelton-Scott) devant Simone Consonni (Cofidis). Déception pour Peter Sagan, seulement 4e après avoir fait travailler son équipe toute la journée.

Comme elle l'avait fait de Millau à Lavaur, la Bora-Hansgrohe a, très tôt, entrepris d'éliminer Caleb Ewan et Sam Bennett, les adversaires principaux de Peter Sagan à la fois pour une victoire au sprint mais aussi dans la course au maillot vert pour le second. Le parcours s'y prêtait et le Col du Béal a été fatal à l'Irlandais. Son équipe, la Deceuninck-Quick Step, s'est un temps battue pour le faire revenir, ce qui a accentué encore le rythme dans le peloton, sans succès. Seulement quatrième du jour, encore trop juste au sprint, Sagan se consolera avec les 23 points récupérés sur Bennett pour le maillot vert. Son débours s'élève désormais à 43 unités.

Et il a bien fait ! Dans la Côte de la Duchère, la première des deux difficultés du final, Tiesj Benoot a donc allumé la première mèche, bientôt pris en chasse par… Kragh Andersen, décidément, et Valentin Madouas. Tout ce beau monde a été repris et contré par un Lennard Kämna déchaîné et revanchard. Rejoint par Thomas De Gendt et Julian Alaphilippe, l'Allemand croyait en sa bonne étoile mais il a finalement été, comme les autres, condamné par une tentative d'Egan Bernal !