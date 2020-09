Bien au chaud. Thibaut Pinot a suivi le mouvement mardi à Orcières-Merlette lors de la première arrivée au sommet de ce Tour 2020. Arrivé 8e dans la station alpestre, dans le même temps que le vainqueur Primoz Roglic, le Français a assuré l'essentiel. Ce n'était pas un jour pour lancer une grande offensive. Parce que ce Tour sera long, avec une infernale dernière semaine. Et parce que les circonstances de ce début de course, après sa chute samedi dans le final à Nice, ne l'autorisent pas (encore) à envisager plus et mieux.

"Avant de gagner du temps, il faut déjà penser à ne pas en perdre", avait confié Marc Madiot au micro d'Eurosport au départ de Sisteron mardi midi. Le manager de l'équipe Groupama-FDJ ne bluffait pas. Thibaut Pinot l'a confirmé l'arrivée. "Si on m'avait dit ça hier ou avant-hier, j'aurais signé tout de suite, a confié le Franc-Comtois. C'était important de figurer parmi le groupe des favoris. Donc pour moi, c'est un résultat très, très satisfaisant."

"La Jumbo-Visma a imprimé un rythme infernal"

S'il s'est relevé sans gros bobos de son gadin sur la Promenade des Anglais, Pinot a dégusté lors des deux étapes suivantes, à cause surtout de cet hématome au dos, sa principale source d'inquiétude comme il l'avait expliqué dès dimanche. "Après ma chute, dit-il, j'ai eu pas mal de soucis au niveau du dos. Ça faisait deux jours que je trainais ma misère. Aujourd'hui (mardi, NDLR), ça va beaucoup mieux, grâce à mon kiné, à mon ostéo, et à Jacky (Maillot, responsable du service médical de la Groupama-FDJ)."

Même à 100%, il n'est de toute façon pas certain que Thibaut Pinot aurait pu espérer mieux, tant l'équipe Jumbo-Visma a imprimé un rythme soutenu dans les cinq derniers kilomètres de l'ascension, interdisant toute velléité d'attaque. "On est sur des moyennes très élevées, il n'y avait pas grand-chose à faire, constate le Franc-Comtois. C'était une montée très roulante, et c'est monté très, très vite. Pour que ça explose au train, c'est que c'est monté vite. La Jumbo-Visma a imprimé un rythme infernal."

Gaudu va mieux lui aussi

Reste que Pinot s'est en grande partie rassuré lors de ce premier rendez-vous d'importance pour tout candidat à la victoire finale. "Je n'aurais pas été surpris qu'il perde un peu de temps, juge notre consultant, Jacky Durand. Ils ne sont que 16 à finir dans le même temps et Thibaut Pinot en fait partie, donc oui il s'est rassuré sur sa condition." Autre bonne nouvelle pour la Groupama-FDJ, certains de ses plus précieux équipiers ont retrouvé des couleurs eux aussi.

A commencer par David Gaudu. Proche de l'abandon dimanche, le jeune Breton a certes fini à trois minutes après s'être relevé, mais il est resté aux côtés de son leader une grande partie de l'ascension, tout comme Rudy Molard et Sébastien Reichenbach. Le Suisse a lui terminé à 28 petites secondes de Roglic. "J'ai de moins en moins mal au tendon du genou et David se remet bien aussi, a attesté mardi Rudy Molard. C'est bon signe, on est sur la bonne pente". Pour Jacky Durand, "les voyants sont à nouveau au vert pour les hommes de Marc Madiot". Avant de rêver au jaune, c'était un préalable indispensable.

