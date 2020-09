Ineos-Grenadier a sauvé son tour, et de quelle manière ! Échappés depuis la première heure, Michal Kwiatkowski et Richard Carapaz ont éliminé à un par un leurs adversaires pour pouvoir savourer ce premier succès de l'équipe britannique sur le Tour depuis Geraint Thomas en 2018. Bras dessus, bras dessous, les deux coéquipiers ont franchi la ligne ensemble mais c'est le Polonais qui a devancé l'Equatorien, nouveau maillot à pois, d'une demi-roue. Parmi les leaders, Rigoberto Uran (Education First) et Adam Yates (Mitchelton-Scott) sont les deux perdants du jours, Mikel Landa (Bahrain-McLaren) grimpe à la 5e place, Enric Mas (Movistar) à la 6e. Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a passé l'avant-dernier obstacle tranquillement et peut se tourner vers La Planche des Belles Filles.

Ils étaient 32 à prendre la poudre d'escampette et plus que deux à pouvoir se jouer la victoire à La Roche-sur-Foron. Fait rare sur le Tour de France, ce duo était un duo de coéquipiers. Michal Kwiatkowski et Richard Carapaz (Ineos-Grenadier) ont rejoué l'arrivée de Bernard Hinault et Greg LeMond à l'Alpe d'Huez en 1986. Une formidable réaction après la déception et l'abandon d'Egan Bernal. La conclusion d'une magnifique journée pour le duo.

Trente-deux coureurs avaient donc décidé d'espérer la victoire dans cette ultime étape alpestre. Dans ce groupe parti très tôt, on retrouvait donc Kwiatkowski et Carapaz mais aussi Castroviejo et Van Baarle pour Ineos. Leurs adversaires se nommaient Marc Hirschi (Sunweb), malchanceux, Pello Bilbao (Bahrain-McLaren), Bob Jungels (Deceuninck-Quick Step), Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) ou Nans Peters (AG2E-La Mondiale). Aucun de ceux-là n'a pu contrecarrer les plans d'Ineos.

Car rapidement, le groupe a perdu en unités. Petit à petit, inlassablement. Dans les Saisies, troisième difficulté du jour, ils n'étaient plus que cinq avec le duo Ineos, Hirschi, Bilbao et Nicolas Edet (Cofidis). Le Suisse, déjà vainqueur à Sarran, semblait capable de jouer la gagne, battant par deux fois Carapaz pour les points de la montagne. Malheureusement pour lui, le grimpeur helvète a chuté lourdement dans la descente des Saisies et n'a jamais pu revenir. Plus loin, "Kwiato" et Carapaz lâchaient Edet puis Bilbao pour aller franchir la ligne, le sourire jusqu'aux oreilles.

Roglic tranquille

On avait espéré que cette étape puisse offrir un feu d'artifice d'offensives parmi les dix premiers du général, il n'en a rien été. Mikel Landa a attaqué dans le Plateau des Glières pour… rien. Le Basque n'était pas assez fort pour distancer ses adversaires. En revanche, Rigoberto Uran et Adam Yates ont touché leurs limites, chutant de deux places au général après avoir franchi la ligne à 2'40'' derrière Landa et Mas, qui remontent au classement.

Le Plateau des Glières a confirmé que Tadej Pogacar (UAE Emirates) n'était plus aussi aérien que dans les Pyrénées. Il a bien tenté de surprendre Roglic mais ses attaques n'avaient rien de tranchant. Sur le chemin empierré du sommet, là où Richie Porte (Trek-Segafredo) s'est fait peur avec une crevaison, c'est même Roglic qui semblait le plus fort. C'est donc avec 57 secondes d'avance sur Pogacar qu'il se présentera au départ du chrono de La Planche des Belles Filles samedi. Un ultime effort avant le bonheur suprême.

