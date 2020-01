Cette fois-ci, c'est la bonne. La formation B&B Hotels - Vital Concept va participer au Tour de France pour la première fois, en 2020, après avoir essuyé deux échecs dans la course aux fameuses "wild cards". Arkéa-Samsic sera également de la fête. Le Tour a officialisé l'invitation des deux équipes françaises de niveau Continental Pro, ce mardi, entérinant ainsi la liste des 22 formations qui prendront le départ de la Grande Boucle le 27 juin prochain à Nice.

L'équipe Total Direct Energie était quant à elle déjà assurée de sa présence, en vertu de son statut de meilleure équipe de sa catégorie en 2019, tout comme les dix-neuf formations du World Tour. C'est donc l'équipe belge Circus Wanty Gobert qui cède sa place à la structure de Jérôme Pineau, sans grande surprise, tant la perte de son leader tricolore Guillaume Martin - passé chez Cofidis -, plaidait en sa défaveur.

Christian Prudhomme, directeur de l'épreuve, n'a cependant pas mis en avant cet argument. Il a expliqué qu'après avoir attribué la première invitation à Arkéa-Samsic du duo Quintana-Barguil - "le ticket a de l'allure pour un Tour montagneux !" -, il avait hésité entre B&B Hotels - Vital Concept et Circus Wanty Gobert.

"Pour la dernière place, c'est toujours compliqué de choisir et cela s'est joué à peu de chose", a-t-il déclaré à l'AFP. "Wanty n'a assurément pas démérité sur le Tour. Mais, cette fois, on va donner sa chance à B&B Hotels dont les leaders ont connu beaucoup de pépins l'an passé. Ils ont les moyens de bien faire sur ce Tour montagneux et Bryan Coquard, la figure de proue de l'équipe depuis le début, aura des occasions".

Coquard a bien fait de rester

Cette décision donne ainsi d'une certaine façon raison à Coquard, tête d'affiche de la formation B&B Hotels - Vital Concept depuis sa création en 2018. Le sprinteur de 27 ans a prolongé de deux ans l'été dernier, malgré les deux camouflets consécutifs subis en coulisses par son équipe. Il devrait donc pouvoir disputer le Tour pour la quatrième fois de sa carrière en 2020, en quête d'un premier succès. Deuxième sur les Champs en 2015, puis battu à la photo-finish par Marcel Kittel à Limoges un an plus tard, le pistard français n'a depuis plus disputé la Grande Boucle.

Pierre Rolland (dont le début de saison risque d'être retardé par une chute à l'entraînement) et Arthur Vichot sont deux autres noms du cyclisme français sur lesquels mise B&B Hotels - Vital Concept. La structure de Pineau a par ailleurs recruté cet hiver le Belge Jens Debusschere et le Néerlandais Tom-Jelte Slagter.

L'autre heureux élu du jour est donc Arkéa-Samsic, dont la présence sur les routes de la grande messe estivale ne faisait pas l'objet du moindre doute, à l'aune d'un mercato éblouissant. La formation du champion de France Warren Barguil a enregistré les arrivées du Colombien Nairo Quintana, monté sur le podium du Tour de France à trois reprises, et de Nacer Bouhanni. Le sprinteur français de 29 ans vise, comme Coquard, un premier bouquet sur le Tour. Mais alors que pour le Coq' ce serait une première en Grand Tour, Bouhanni devrait avoir cet été l'occasion de compléter sa collection de victoires sur les courses de trois semaines, puisqu'il a déjà gagné sur le Giro et la Vuelta.