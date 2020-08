Après un premier week-end fait de pagaille, d’altitude et d’émotions fortes, le Tour de France a renoué avec la tranquillité ce lundi. Caleb Ewan (Lotto Soudal) a sauté sur la ligne Sam Bennett pour s’adjuger au sprint à Sisteron une troisième étape parcourue sur un train de sénateur qui seyait parfaitement à Julian Alaphilippe. Le puncheur français de la Deceuninck-Quick Step a ainsi conservé le maillot jaune sans difficulté, à la veille d’un quatrième jour de course qui verra les coureurs reprendre de la hauteur.

Le doute était pourtant permis, à Nice, au départ de cette étape de 198 km au profil d’abord "casse-pattes" avant d’être très favorable aux équipes de sprinteurs. Si l’échappée avait mis du temps à se former, et si elle avait regroupé de nombreux baroudeurs solides, l’entreprise n’aurait pas été vouée à l’échec. Mais on a vite compris que ce ne serait pas le cas. Oliver Naesen, Benoît Cosnefroy (AG2R La Mondiale), Anthony Perez (Cofidis) et Jérôme Cousin (Total Direct Energie), premier attaquant du jour, ont en effet pris le large dès le premier kilomètre.

Cousin en solo, le crève-cœur Perez

Oliver Naesen s’est relevé après huit bornes, l’enjeu pour sa formation reposant surtout sur la défense du maillot à pois de Benoît Cosnefroy, qui marquait Anthony Perez à la culotte. Les deux hommes comptaient 18 points après 2 étapes, le coureur d’AG2R La Mondiale obtenant le droit de porter le paletot grâce à un meilleur classement général. Mais ce lundi, son rival de Cofidis a été le plus fort. Perez a ainsi pris le dessus sur Cosnefroy deux fois, au sprint, au sommet d’ascensions classées en 3e catégorie. L’affaire semblait entendue et les deux hommes se sont alors relevés, à 127 kilomètres de l’arrivée.

Jérôme Cousin, lui, a poursuivi son drôle de périple. Seul, donc, le coureur de la Total Direct Energie a tenté de rejoindre en vainqueur Sisteron, où il avait décroché son plus grand succès en 2018, en gagnant la 5e étape de Paris-Nice. Sans doute conscient du caractère plus qu’hypothétique de sa tentative, mais pas effrayé par une telle escapade puisqu’il affiche plus de 1 000 kilomètres en échappée en quatre participations à la Grande Boucle.

Mais Benoît Cosnefroy, soutenu par Nans Peters, a tenté de relancer la course à la surprise générale, en basculant en deuxième position au sommet du Col des Lèques, à 80 km de Sisteron. Anthony Perez a tenté de répondre à son accélération mais a été stoppé par une crevaison. Quelques minutes plus tard, Radio Tour annonçait son abandon. Un abandon confirmé à notre micro par Roberto Damiani, son directeur sportif, qui a évoqué une chute due à un accrochage avec une voiture, dans la foulée de cet incident mécanique. Perez, touché à la clavicule gauche et aux côtes, ne portera donc pas un maillot à pois qu’il avait virtuellement brodé sur ses épaules. Celui-ci restera mardi sur celles de Cosnefroy.

Le jump d’Ewan, Sagan en vert

En marge de ce classement annexe, c’est la Deceuninck-Quick Step du leader de la course qui a contrôlé l’écart, ne le laissant pas aller au-delà des quatre minutes. Outre la protection de la tunique d’Alaphilippe, l’équipe belge avait pour objectif de donner une chance de victoire à son sprinteur, Sam Bennett. Les autres cylindrées intéressées par un sprint massif en ont profité pour retarder au maximum leur contribution.

Cela a failli ne pas suffire pour priver Bennett de la victoire. Mais Ewan a été impressionnant dans les cinquante derniers mètres, surgissant de nulle part quand l’Irlandais a buté sur le vent de face, pour le coiffer au poteau. Giacomo Nizzolo (NTT) a pris la troisième place, devant le Français Hugo Hofstetter (Israel Start-Up Nation, 4e). Peter Sagan (Bora-Hansgrohe, 5e) a lancé de trop loin, mais avec cet accessit, il prend la tête du classement par points à un Alexander Kristoff loin du compte (UAE Emirates, 15e).

Ewan glane ainsi son quatrième succès sur le Tour. Le premier dans cette édition qui avait mal débuté pour sa formation, avec la mise hors délai de John Degenkolb, samedi, et le retrait sur blessure de Philippe Gilbert, dimanche. Mardi, les sprinteurs n’auront pas l’occasion de se livrer une nouvelle bataille, entre Sisteron et Orcières-Merlette, avec une arrivée au sommet d’un col long de 7,1 km à 6,7% de moyenne. Julian Alaphilippe aura quant à lui plus de travail pour conserver les commandes du Tour de France.

Le profil de la 4e étape : Déjà une arrivée au sommet

